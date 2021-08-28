Son dakika: ABD Savunma Bakanlığından flaş açıklama: İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

TAHLİYE SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR

Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız. Dün 32 Amerikan ordusu uçağı yaklaşık 4 bin personeli ülkeden kaçırdı. 34 koalisyon uçağı da kalktı. 2 bin 800 kişi ayrıldı bu uçaklarla. 66 uçak kalktı 24 saatlik süreçte. Toplam tahliye edilen kişi sayısı 117 bini aştı. Bunların büyük kısmı Afgan sivillerden oluşuyor, yaklaşık 5 bin 400'ü ise Amerikan vatandaşı. Tehditler hala oldukça büyük ve ciddi. Askeri görevimiz bitmeye başladı, binlerce ordu mensubumuz bu önemli görevi tamamlamak için çaba harcıyor.

2 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan'ın doğusunda SİHA'lar vasıtasıyla hava harekatı gerçekleştiren ABD hedefleri vurdu. Operasyona ilişkin Pentagon'dan yapılan açıklamada 2 DEAŞ'lı üst düzey ismin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Kabil'de meydana gelen saldırıyla ilgili detayları açıklamayacağını belirtti.

KABİL'DE TERÖR SALDIRISI

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.