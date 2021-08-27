Korkunç şüphe gerçek oldu! Biden’dan Taliban itirafı: Canlı yayında açıkladı

New York Post'ta yer alan habere göre, ABD ve Taliban arasında bu denli bir paylaşımın olduğunu kabul etti. Biden söz konusu paylaşımın bu kişilerin güvenli bir şekilde havalimanına ulaşmaları için yapıldığının altını çizdi.

Biden konu ile ilgili 'Ama size gerçekten bir isim listesi olduğunu kesin olarak söyleyemem. Olmuş olabilir. Kesin bir şey söylemek zor' ifadelerini kullandı.