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ABD'den DEAŞ/Horasan'ın elebaşına hava saldırısı! Hedef öldürüldü mü?

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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ABD’den DEAŞ/Horasan’ın elebaşına hava saldırısı! Hedef öldürüldü mü?

ABD, DEAŞ/Horasan ele başına yönelik hava saldırısı düzenledi. ABD'nin Kabil misillemesi hakkında açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

"HEDEFİ ÖLDÜRDÜK"

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

KABİL KANA BULANDI

Tahliye operasyonlarının devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

BIDEN "KARŞILIK VERECEĞİZ" DEMİŞTİ...

Saldırıyı DEAŞ/Horasan üstlenmiş, ABD Başkanı Joe Biden ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

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