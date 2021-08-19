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Uçaktan düşen Afganlar ile ilgili acı gerçek günler sonra ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Uçaktan düşen Afganlar ile ilgili acı gerçek günler sonra ortaya çıktı

Afganistan'dan ayrılma umuduyla bekleyişlerini sürdürenler Kabil'de havalimanında yoğunluk oluştururken, kendilerini ABD uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. Talihsiz gençlerin ailesi konuştu.

ABD'nin bölgeden çekilmesiyle son bir haftada dehşet verici bir hızla kontrolü eline alan Taliban, pazar günü başkent Kabil'e girdi.

Ülkeyi terk etmek isteyenler günlerdir başkentteki havalimanına akın ediyor. Havalimanı trajik görüntülere sahne oldu.

Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı. Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan üç kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü ve feci şekilde can verdi.

Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu görüntülerin arkasından oldukça trajik bir hikaye çıktı.

Uçaktan düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, feci şekilde can veren iki kişinin Kanada'ya kaçmak umudu ile havalimanına giden 16 ve 17 yaşındaki kardeşler olduğu ortaya çıktı.

ÖLÜME GÖTÜREN SÖYLENTİ

Aynı habere göre, Sekiz kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına koştu.

Kardeşlerden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı ve aileye teslim edildi. Ancak diğer kardeşin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

Bir akraba, VICE'a Kabeer'i 'ölü ya da diri' bulmayı umduklarını çünkü bunun aileyi 'teselli edeceğini' söyledi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan NATO, Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda Taliban'ın şehre girdiği gün olan pazar gününden beri 12 kişinin öldüğünü açıkladı.

Taliban yetkilisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

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