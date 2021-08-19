Uçaktan düşen Afganlar ile ilgili acı gerçek günler sonra ortaya çıktı

Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı. Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan üç kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü ve feci şekilde can verdi.

Saniye saniye kaydedilen o anlar dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu görüntülerin arkasından oldukça trajik bir hikaye çıktı.