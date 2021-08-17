Afganistan Kabil'den kalkan uçaklar nereye gidiyor? Settar Mengli Kabil'deki gelişmeleri A Haber'de aktardı
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesiyle vatandaşlar ülkesini terk etmek için havalimanına koştu. Binlerce kişi kargo uçaklarına tutunarak kaçmayı hayal ederken ortaya çıkan görüntüler dünyayı şoke etti. Kabil'de yaşananları A Haber canlı yayınında aktaran Araştırmacı Akademisyen Settar Mengli, "Uçaklar nereye gidiyor?" sorusunu yanıtladı.
A Haber canlı yayınına bağlanan Araştırmacı Akademisyen Settar Mengli, Kabil'deki son durumu aktardı.
Afganistan'da insanların kargo uçaklarıyla ülkeyi terk etmeye çalıştığını belirten Mengli, "Taliban Kabil'e girmeden bir gece önce en büyük hapishaneyi boşalttı ve genel af ilan edildi. Askerler de Taliban'ın affına sığınmış oldu. Ülkeden ayrılmak isteyenler ise Taliban tarafından engellenmiyor. Ülkeyi terk etmek isteyenler şehir içi yolları ve havalimanından gidebilirler. Ancak sivil havalimanı fonksiyonlarını yitirmiş durumda diyebiliriz. Buna rağmen dün gece de kargo uçakları inip kalktı." şeklinde konuştu.
Mengli A Haber'de yaptığı açıklamada, "Vizesi olanlar var, pasaportları olanlar var ya da ABD Koalisyon Güçleri'ne yardım edenlerin aileleri alınan numara ile Kabil'i terk etmeye başladı. Kargo uçaklarına insanların sıkışarak bindiğini de gördük. İnsanlar ülkeden çıkmak için uçakları tercih ediyor." ifadelerine yer verdi.
UÇAKLAR NEREYE GİDİYOR?
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından vatandaşların ülkeyi terk etmeye çalıştığını belirten Mengli, "Uçaklar nereye gidiyor?" sorusunu cevapladı.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mengli, "Kabil'den kalkan uçakların nereye gittiğine yönelik net bir bilgi henüz yok. Orta Asya, komşu ülkere gittikleri düşünülüyor. 3. ülkere gittikten sonra çalışmaların yapıldıktan sonra sığınma talebinde bulunmaları dahilinde her hangi bir ülkeye gidebilirler." dedi.
KARGO UÇAKLARIYLA KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR
Taliban vahşetinden kaçıp Kabil Havalimanı'na yığılan Afganlar uçaklara binmek için umutsuzca çırpınırken, askıya alınan tahliye uçuşları güvenliğin sağlanmasıyla salı gecesinden itibaren yeniden başladı.
Pazartesi günü havalimanına ulaşmak isteyenler duvarlara tırmanıp içeri girmeyi denedi, içerideki pistte ise bir ABD askeri kargo uçağının kanadına tutunan onlarca kişinin yer aldığı görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı.
Havalanan uçaklardan düşüp hayatını kaybedenler oldu, uluslararası haber ajansları havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını ve 'son dakika' koduyla duyurdu. Eşi benzeri olmayan kaosta onlarca insan öldü ve yaralandı.
GÖRÜNTÜLER DÜNYA BASININDA OLAY OLDU
Pazartesi akşam saatlerinde ise yeni bir fotoğraf yayınlandı. ABD'ye ait C-17 kargo uçağı 150 kişi taşıması için tasarlanmıştı ve büyükelçilik personelini tahliye etmesi planlanıyordu.
Ancak havalimanında canhıraş bir şekilde bekleyen kalabalık da uçağa alındı ve C-17 tam 640 kişiyle havalandı.
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