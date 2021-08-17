Afganistan Kabil’den kalkan uçaklar nereye gidiyor? Settar Mengli Kabil’deki gelişmeleri A Haber’de aktardı

Afganistan'da insanların kargo uçaklarıyla ülkeyi terk etmeye çalıştığını belirten Mengli, "Taliban Kabil'e girmeden bir gece önce en büyük hapishaneyi boşalttı ve genel af ilan edildi. Askerler de Taliban'ın affına sığınmış oldu. Ülkeden ayrılmak isteyenler ise Taliban tarafından engellenmiyor. Ülkeyi terk etmek isteyenler şehir içi yolları ve havalimanından gidebilirler. Ancak sivil havalimanı fonksiyonlarını yitirmiş durumda diyebiliriz. Buna rağmen dün gece de kargo uçakları inip kalktı." şeklinde konuştu.