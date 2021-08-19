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Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliye çalışmaları devam ediyor. Taliban yönetimindeki son durumu ve gelişmeleri gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında anlattı. Mengli, Taliban savaşçısıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Dünyanın gündemi Afgan siviller. Taliban kontrolündeki Afganistan'da son durum ne? Başkent Kabil'de neler yaşanıyor? Afganistan'da ne oluyor? İzdiham yaşanan havalimanında son durum ne? Gazeteci Ahmet Mengli, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

KAOS DEVAM EDİYOR

Kabil şehri genelde biraz sakin yalnız havalimanında hala o kaos yaşanmakta. Yüzlerce binlerce insan hala yurt dışına çıkabilmek için havalimanının kapılarında beklemekte. Acı verici bir durum var orada gece gündüz beklemek zorundalar. Bütün elçilikler vatandaşlarını buradan çıkartmaya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne de giden gitmeye çalışan vatandaşlar var. Dış kapıda binlerce insan olduğu için izdiham var.

Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

"HAVALİMANINI KONTROL ETMEKTE ZORLANIYOR"

Dün bir tepeye çıktım Taliban savaşçılarından biri yanıma geldi ne yaptığımı sordu 'ben gazeteciyim havalimanını gözetliyorum' dedim. Ben orada görev yaptım dedi 3 gündür oradaydım biz Kabil'i kontrol ettiğimiz kadar havalimanını kontrol etmek bizim için çok ağır geldi çok zorlanıyoruz çok izdiham var inanılmaz bir kalabalık kontrol edemiyoruz bir tarafta ABD askerleri var titiz davranmaya çalışıyoruz bir sorun olsun istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim dedi.

Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

"İNANILMAZ BİR DRAM YAŞANIYOR"

7 aylık çocuk bizim elimizde 2 gündür kapılara resimlerini astık annesini babasını bulamıyoruz dedi. Aileler paramparça oldu. Uçaklar kalkıyor ama nereye gidiyor bilmiyoruz aile fertleri farklı uçaklara binebiliyor dedi. Orada inanılmaz bir dram yaşanıyor diye bir Taliban savaşçısı anlattı bunu.

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