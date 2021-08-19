Taliban savaşçısı anlattı: Aileler paramparça oldu! İnanılmaz bir dram yaşanıyor

"HAVALİMANINI KONTROL ETMEKTE ZORLANIYOR"

Dün bir tepeye çıktım Taliban savaşçılarından biri yanıma geldi ne yaptığımı sordu 'ben gazeteciyim havalimanını gözetliyorum' dedim. Ben orada görev yaptım dedi 3 gündür oradaydım biz Kabil'i kontrol ettiğimiz kadar havalimanını kontrol etmek bizim için çok ağır geldi çok zorlanıyoruz çok izdiham var inanılmaz bir kalabalık kontrol edemiyoruz bir tarafta ABD askerleri var titiz davranmaya çalışıyoruz bir sorun olsun istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim dedi.