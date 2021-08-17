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Afganistan'dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos başkentteki Uluslararası Hamad Karzai Havalimanı'nda yaşandı. Taliban rejiminden kaçmak isteyen siviller, havalimanında sıkıştı. Yaşanan kaosta 7 kişi hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir fotoğraf yayınlandı. ABD'ye ait C-17 kargo uçağı 150 kişi taşıması için tasarlanmıştı ve büyükelçilik personelini tahliye etmesi planlanıyordu. Ancak havalimanında canhıraş bir şekilde bekleyen kalabalık da uçağa alındı ve C-17 tam 640 kişiyle havalandı. İşte uçağın içinden çekilen kare...

Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:44
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Afganistan’dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos dün Kabil Havalimanı'nda yaşandı.

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Afganistan’dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Afganistan'dan kaçmak için uçağa tutunan bir Afgan'ın, uçağın içinden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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Afganistan’dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

Taliban'dan kaçan Afgan uçağın iniş takımlarında böyle uçtu.

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Afganistan’dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

TAHLİYE OPERASYONU YENİDEN BAŞLADI
Taliban vahşetinden kaçıp Kabil Havalimanı'na yığılan Afganlar uçaklara binmek için umutsuzca çırpınırken, askıya alınan tahliye uçuşları güvenliğin sağlanmasıyla salı gecesinden itibaren yeniden başladı.

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Afganistan’dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

Pazartesi günü havalimanına ulaşmak isteyenler duvarlara tırmanıp içeri girmeyi denedi, içerideki pistte ise bir ABD askeri kargo uçağının kanadına tutunan onlarca kişinin yer aldığı video kaydı bütün dünyada şok etkisi yarattı.