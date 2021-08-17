19 Ağustos 2021, Perşembe
ANA SAYFA
Afganistan'dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı
Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos başkentteki Uluslararası Hamad Karzai Havalimanı'nda yaşandı. Taliban rejiminden kaçmak isteyen siviller, havalimanında sıkıştı. Yaşanan kaosta 7 kişi hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir fotoğraf yayınlandı. ABD'ye ait C-17 kargo uçağı 150 kişi taşıması için tasarlanmıştı ve büyükelçilik personelini tahliye etmesi planlanıyordu. Ancak havalimanında canhıraş bir şekilde bekleyen kalabalık da uçağa alındı ve C-17 tam 640 kişiyle havalandı. İşte uçağın içinden çekilen kare...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:44
- 1
- 31
- 2
- 31
- 3
- 31
- 4
- 31
- 5
- 31