Afganistan'dan böyle kaçtılar! Dünya bu kareyi konuşuyor: 640 kişiyle havalandı

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos başkentteki Uluslararası Hamad Karzai Havalimanı'nda yaşandı. Taliban rejiminden kaçmak isteyen siviller, havalimanında sıkıştı. Yaşanan kaosta 7 kişi hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde ise yeni bir fotoğraf yayınlandı. ABD'ye ait C-17 kargo uçağı 150 kişi taşıması için tasarlanmıştı ve büyükelçilik personelini tahliye etmesi planlanıyordu. Ancak havalimanında canhıraş bir şekilde bekleyen kalabalık da uçağa alındı ve C-17 tam 640 kişiyle havalandı. İşte uçağın içinden çekilen kare...