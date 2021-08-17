Son dakika: NATO Sekreteri Stoltenberg’den Afganistan açıklaması: Durum üzücü ve endişe verici!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında "Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici" dedi. "Kabil'de önceliğimiz tahliyelerin başarılı bir şekilde tamamlanması. Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum." diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

"Afganistan'dan ayrılmak isteyen herkes mutlaka izin verilmeli. Sınırlar, hava ve kara yolları mutlaka açılmalı. Ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşların güven ve haysiyet içinde bunu gerçekleştirebilmeli.

Bizler Afganistan'da barışçıl bir devir teslim olmasını istiyoruz. İntikam güden bir anlayışa karşıyız.

Yeni Afganistan hükümeti bir an önce kurulmalı. Afgan halkının ve Afgan kadınlarının tüm insanı haklarına saygı gösterilmeli. Afganistan'da yeniden bir korku iklimi ve dünyanıngeri kalanından izolasyon yaşanmamalı."

Basın toplantısında Stoltenberg'in açıklamalarını ardından soru - cevap kısmına geçildi.

SORU - CEVAP

Buradan öğrenilmesi gereken dersler var. Milyarlarca ABD doları yatırım yaptık, askerlerimizin hayatlarını feda ettik. Bir soruşturma açılması lazım ders çıkarabilmek için. Dürüst net bir cevap vermeliyiz. Neden bizim eğittiğimiz güçler Taliban'a direnemedi?

"Biz her zaman riskleri biliyorduk. Şaşırdık çünkü çöküş çok hızlı oldu. Çıkarmamız gereken çok der var bunu yapacağız. İnsanları Afganistan'dan havalimanından tahliye etmek bugün asıl konuşmamız gereken bu."

Bir Afgan gazetecinin sorduğu soru ise basın toplantısına damgasını vurdu. Gazeteci kadın gözyaşları içinde şu sözleri sarf etti.

"Size şunu sormak istiyorum. Özellikle de Afganistan'daki NATO varlığıyla ilgili. NATO sadece Amerika'dan ibaret değil. Sizce, NATO'nun aldığı karar yanlış mıydı? Buna nasıl cevap verirsiniz? Kararlar daha ne kadar ABD'den takip edilecek ve uygulanacak?

Çünkü biz bu durumu gördüğümüzde, ben bir Afgan kadın olarak siz durumu 'zor' olarak ifade ediyorsunuz ama binlerce kadın var orada gelecekleri belli değil, ne olacaklarıyla ilgili de bir fikirleri yok.

20 yıl ne anlama geliyor? NATO 20 yıl boyunca Afganistan'daydı. Bu nasıl mümkün olabilir? ABD ve AB, medeniyetin beşiği olarak geçen; faşizm ve emperyalizmle mücadele edemediler.

NATO ve AB büyük bir yapıydı ve buna rağmen Taliban'a karşı bir müdafaa yapamadılar. Şimdi 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz.

Bir kadın olarak şunu da sormak istiyorum. Lütfen İslam Emirliği'ni önkoşulsuz bir şekilde tanımayın. Lütfen Taliban'ı aynı şekilde tanımayın, bizi aynı pozisyona sokmayın."

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.