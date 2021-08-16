16 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabil'den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

Kabil'den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı. Açılan ateş sonrası 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 15:44
  • 1
  • 12
Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik havası yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

ABD ASKERLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI: EN AZ 5 ÖLÜ!

Reuters'ta yer alan habere ABD askerlerinin Kabil'deki havalimanında havaya ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle çok sayıda yaralı bulunuyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ABD'li bir yetkili geçtiğimiz dakikalarda Reuters'a olayı doğrulamış ve 'Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı' demişti.

  • 3
  • 12
Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

KABİL'DE UÇAKTAN DÜŞTÜLER
Ülkeden kaçmak isteyenlerin yığıldığı Kabil Havalimanı'ndan ise eşi benzeri olmayan görüntüler geliyor. Uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü.

  • 4
  • 12
Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

İran'ın resmi medya kuruluşlarından Tehran Times'ın sosyal medya platformunda paylaşılan video uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Tehran Times, "Kabil'den ayrılan bir uçağın tekerleklerine kendilerini bağlayan iki kişi trajik bir şekilde düşerek can verdi" ifadesini kullandı.

  • 5
  • 12
Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

Medya kuruluşu, paylaştığı görüntüleri yorumlarken havalanan bir uçaktan iki kişinin kısa bir arayla uçağın tekerleklerinden düştüğünü ve yere çakıldığını iddia etti. Görüntüler ile ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, bu iki kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Tehran Times'ın Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer videoda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bu videoları yorumlayanlar ise bazı Afganların uçağın motor kısmına tutunduğu ve bu sayede ülkeden kaçmaya çalıştıkları iddiasında bulundu.