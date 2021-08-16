Kabil’den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler

Medya kuruluşu, paylaştığı görüntüleri yorumlarken havalanan bir uçaktan iki kişinin kısa bir arayla uçağın tekerleklerinden düştüğünü ve yere çakıldığını iddia etti. Görüntüler ile ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, bu iki kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Tehran Times'ın Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer videoda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Bu videoları yorumlayanlar ise bazı Afganların uçağın motor kısmına tutunduğu ve bu sayede ülkeden kaçmaya çalıştıkları iddiasında bulundu.