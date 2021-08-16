16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Kabil'den kaçış! Kan donduran görüntüler: Uçaktan düştüler
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı. Açılan ateş sonrası 5 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Öte yandan uçaklara saklanan üç kişi yüzlerce metre yükseklikten yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 15:44
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