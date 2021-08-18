Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sessizliğini bozdu! "Söylentilere inanmayın"

KRİTİK AÇIKLAMALAR

Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen Gani sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak, "Yeni kurulacak geçici hükümet için herkesi kapsayan ortak çalışma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"BENİM VE DEVLET İÇİN MAHREM OLAN ŞEYLER MAALESEF DİĞER GRUBUN ELİNE GEÇMİŞTİR"



Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanlayan Gani, "Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın" ifadelerini kullanarak, "Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım.

Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir" dedi.