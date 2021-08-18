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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sessizliğini bozdu! "Söylentilere inanmayın"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani sessizliğini bozdu! Söylentilere inanmayın

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi apar topar terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani merakla beklenen açıklamayı video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. "Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım” diyen Gani, “Sizi sattı ve kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın." şeklinde konuştu. Öte yandan Gani, ülkeye geri dönüş sinyali de verdi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani suskunluğunu bozdu.

KRİTİK AÇIKLAMALAR

Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen Gani sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak, "Yeni kurulacak geçici hükümet için herkesi kapsayan ortak çalışma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"BENİM VE DEVLET İÇİN MAHREM OLAN ŞEYLER MAALESEF DİĞER GRUBUN ELİNE GEÇMİŞTİR"

Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanlayan Gani, "Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın" ifadelerini kullanarak, "Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım.

Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir" dedi.

Gani, "Memleketten ayrılma durumum hiçbir zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiştir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri baskısıyla gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım" diyen Gani, "Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır"mesajını verdi.

"KARZAİ VE ABDULLAH UMARIM BAŞARILI OLACAKTIR"

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete değinen Gani, "Devam etmekte olan barış ve ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai ve Abdullah'ı uygun buluyorum umarım başarılı olacaktır" dedi.

Eşref Gani sessizliğini bozdu EŞREF GANİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"BU BAŞARISIZLIK BARIŞA YOL AÇMIŞTIR"

Gani, "Hem Taliban yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu başarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüşmelerinde Trump hükümetinin çabaları sonuç alamamıştır" şeklinde konuştu.

EŞREF GANİ'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

"En son olarak size vereceğim en önemli mesajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim ve kaçmadım şu an BAE'deyim ve daha fazla kanın dökülmesine engel oldum" diyen Gani, "Şu an Afganistan'a dönmek için istişare halindeyim tekrardan Afganistan'ın kendi değerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması. Afgan halkının hakim olması, İslami kazanım ve elde ettiklerimizi korumak adına tekrardan beraber mücadele vereceğiz" dedi.

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