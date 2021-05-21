Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama

İSRAİL YÖNETİMİ, HAMAS İLE ATEŞKESE VARILDIĞINI DOĞRULADI

İsrail yönetimi, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 232 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sonlandırmak için Hamas ile ateşkes anlaşmasına varıldığını teyit etti.