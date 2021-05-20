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Son dakika: Volkan Bozkır ve Antonio Guterres'ten flaş Filistin ve Gazze açıklaması

Son dakika haberi... 75. Genel Kurul Başkanı yaptığı açıklamada "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." mesajını verdi. BM Genel Sekreteri ise; "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da 'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: Volkan Bozkır ve Antonio Guterres'ten flaş Filistin ve Gazze açıklaması

Son dakika haberi... 75. Genel Kurul Başkanı ve BM Genel Sekreteri , ve 'e yaşanan barbarlığına tepki gösteren açıklamalar yaptılar.

"SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR"

Volkan Bozkır yaptığı açıklamada "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." mesajını verdi.

"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 67. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.

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