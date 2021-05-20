Son dakika: Volkan Bozkır ve Antonio Guterres'ten flaş Filistin ve Gazze açıklaması

"ÇATIŞMALAR DERHAL DURMALI"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 67. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.