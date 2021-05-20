Son dakika: Volkan Bozkır ve Antonio Guterres'ten flaş Filistin ve Gazze açıklaması
Son dakika haberi... BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yaptığı açıklamada "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." mesajını verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise; "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin ve Gazze'e yaşanan İsrail barbarlığına tepki gösteren açıklamalar yaptılar.
"SAVAŞ SUÇU TEŞKİL EDEBİLİR"
Volkan Bozkır yaptığı açıklamada "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." mesajını verdi.
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