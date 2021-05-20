Filistinli kadın İsrail saldırısında 12 yaşındaki torununu kaybetti Arap ülkelerine sitem etti

Assaleya büyükannesi,ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İSTEMİYORUZ"

İsrail saldırısında torunu Assaleya'yı kaybeden yaşlı kadın, İsrail zulmünü lanetleyerek, "Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için Arap ülkeleri nerede? Arap hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz. Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail'e füze fırlatmasını istiyoruz. Bu çocuk masum ve hiçbir günahı yoktu. İsrail ile ateşkes istemiyoruz; hepimiz şehidiz. Oğlum hedef alındı ve öldürüldü.