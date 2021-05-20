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Filistinli kadın İsrail saldırısında 12 yaşındaki torununu kaybetti Arap ülkelerine sitem etti

Son dakika haberi... saldırısında 12 yaşındaki torunu 'yı kaybeden yaşlı kadın, İsrail zulmünü lanetleyerek, "Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için nerede? hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz. Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail'e füze fırlatmasını istiyoruz." diyerek sitem etti.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Filistinli kadın İsrail saldırısında 12 yaşındaki torununu kaybetti Arap ülkelerine sitem etti

Son dakika haberleri... İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimleri, sağlık merkezlerinin ardından bölgedeki Cibaliye Mülteci Kampı'na bomba yağdırdı. Dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında yer alan 12 yaşındaki Dima Assaleya'nın babaannesinin feryadı yürekleri dağladı.

Assaleya büyükannesi, "Elinde bir kase taşıyordu, yemek yapan annesine yardım etmek istemişti. Onun suçu neydi?" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İSTEMİYORUZ"
saldırısında torunu Assaleya'yı kaybeden yaşlı kadın, İsrail zulmünü lanetleyerek, "Çocuklarımızın yaşadığı adaletsizliği, öldürülen çocukları ve yıkılan evleri nasıl bombaladıklarını görmek için nerede? Arap hükümetleri ve halkları nerede? Ateşkes istemiyoruz. Direnişin bu suçlara karşılık vermesini istiyoruz. Bu masum çocuğun hakkını istiyoruz. Direnişin İsrail'e füze fırlatmasını istiyoruz. Bu çocuk masum ve hiçbir günahı yoktu. İsrail ile ateşkes istemiyoruz; hepimiz şehidiz. Oğlum hedef alındı ve öldürüldü.

İsrail'e karşı savaşımızda Allah'a bağlıyız ve güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

"ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE BANA ÇANTA GETİRDİ"
Saldırıdan bir gün önce kızının bombardımandan kaçmak için çanta aldığını ifade eden anne Assaleya, "Kızım şehit olacağını hissetti. Saldırıdan bir gün önce bu getirdiği çantası bana getirerek, anne bombalardan korkuyorum.

Bu çanta ile birlikte okula kaçarız dedi bana.Benim kızımın suçu neydi?" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. İsrail'in 'ne gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan 12 yaşındaki için El-Andounisi Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.

CAN KAYBI 230'A YÜKSELDİ
Öte yandan, ,10 Mayıs'ta Filistin-İsrail arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana 17'si yaşlı, 39'u kadın ve 65'i çocuk olmak üzere 230 Filistinli öldürüldü ve 1760 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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