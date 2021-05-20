Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM 67. Genel Kurulu'nda flaş Filistin açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajları şöyle;

"BUNUN TEK SORUMLUSU İSRAİL'DİR"

Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmiştir. Saldırının failini de açık açık ortaya koymak zorundayım. Bunun tek sorumlusu İsrail'dir. Filistin topraklarında sürdürülebilir barış ve istikrar ancak yasadışı ve insanlık dışı İsrail işgali sona erdiği takdirde sağlanabilir. Son saldırılar Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçasıdır. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü. Şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Burada bulunan tüm temsilciler bu haritayı her gün görebiliyorlar. BM çatısı altında Filistinli kardeşlerimiz sürekli olarak bu haritaları sergiliyor. Dünya bu haritaları iyi görsün, 1947'den bu yana İsrail'in bu toprakları nasıl çaldığını, gasp ettiğini görsün hatırlasın. İsrail bu eylemleriyle iki devletli çözüme ilişkin yerleşik parametreleri aşındırmayı ve yeni bir oldu bittiyi hedefliyor. Burada sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in işgal ve ablukasını sona erdirmesi için uluslararası toplumun seferber edilmesidir.