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Hamas'ın elindeki koz! İsrail muhalefeti çılgına döndü ve Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı

İsrailli bazı muhalifler, yönetiminin ile ateşkese varmasından dolayı Başbakan 'yu hedef aldı. Aşırı sağ görüşleriyle öne plana çıkan Milletvekili de Hamas ile varılan ateşkese atıfta buldu ve Hamas'ın elindeki kozu işaret etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Hamas'ın elindeki koz! İsrail muhalefeti çılgına döndü ve Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak 'ni kuran , ateşkes nedeniyle Başbakanı'na yüklendi.

"UTANÇ VERİCİ..."

Milletvekili Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasını "utanç verici" şeklinde niteleyerek, "Dünyanın en iyi istihbarat servisi ve hava kuvvetleriyle Netanyahu, Hamas'tan koşulsuz ateşkes çıkarmayı başardı." ifadesini kullandı.

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Milletvekili de ile varılan ateşkese atıfta bulunarak, "Koşulsuz bir ateşkes utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

HAMAS'IN ELİNDEKİ KOZ!

Şaked mesajında, "Zafer çocuklarımızın getirilmesiyle olur." diyerek Hamas'ın elindeki İsrailli askerler konusunu hatırlattı.

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

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