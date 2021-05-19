Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı: Beklemede kalın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.

Türk İHA ve SİHA'larının her geçen gün daha fazla ülke tarafından talep görmesi savunma sanayii alanında ilerlemenin de hız kesmeden devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.