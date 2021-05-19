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Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı: Beklemede kalın

Son dakika haberine göre Türk SİHA'arının başarıları ve kabiliyetleri dünya kamuyounun ilgisini çekmeyi devam ediyor. Bakanı , sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı: Beklemede kalın

Bakanı , söz konusu paylaşımı sosyal medya sitesi 'dan yaptı.

Polonyalı bakan, üzerinde bayrağı bulunan bir 'nin görüldüğü fotoğrafa "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

DÜNYANIN EN İYİSİ
Teknik Müdürü , yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen TB2 S/İHA'ların kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu belirtmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.

Türk İHA ve SİHA'larının her geçen gün daha fazla ülke tarafından talep görmesi savunma sanayii alanında ilerlemenin de hız kesmeden devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

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