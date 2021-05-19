Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'ndan 'Bayraktar TB2' paylaşımı: Beklemede kalın
Son dakika haberine göre Türk SİHA'arının başarıları ve kabiliyetleri dünya kamuyounun ilgisini çekmeyi devam ediyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medyada paylaştığı Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafına "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düştü.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, söz konusu paylaşımı sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptı.
Polonyalı bakan, üzerinde Polonya bayrağı bulunan bir Bayraktar TB2'nin görüldüğü fotoğrafa "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
DÜNYANIN EN İYİSİ
Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen TB2 S/İHA'ların kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu belirtmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.
Türk İHA ve SİHA'larının her geçen gün daha fazla ülke tarafından talep görmesi savunma sanayii alanında ilerlemenin de hız kesmeden devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.
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