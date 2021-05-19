Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, "Yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi. Varank: (İnsansız Hava Aracı) Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok ülkeden İHA'larımızın, SİHA'larımızın kendilerine satılması ile ilgili talepler var. Dünyayı takip eden değil, yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.