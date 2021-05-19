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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, "Yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi. Varank: (İnsansız Hava Aracı) Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok ülkeden İHA'larımızın, SİHA'larımızın kendilerine satılması ile ilgili talepler var. Dünyayı takip eden değil, yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:12
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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var.

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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

"AVRUPA SEMALARINDA GÖRECEĞİZ"
Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

Öte yandan Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımlamıştı.

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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

"BİR DEHA ORTAYA ÇIKTI"
Song, Çin Merkezi Televizyonunda yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı.

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Ülkeler sıraya girdi! Flaş İHA ve SİHA talebi

Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.