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Bagaj bandına giren otizmli çocuk korkuttu! O anlar kamerada

Son dakika dünya haberleri... 'nin  eyaletindeki  Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki otizmli çocuk panik yarattı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Bagaj bandına giren otizmli çocuk korkuttu! O anlar kamerada

'nin eyaletindeki Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizmli çocuk korkuttu.

Minnesota polisinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda, banda çıkan 9 yaşındaki otizm hastası çocuğun şans eseri yara almadığı ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun ve cihazına girdiği görülüyor.

Bagaj bandında yaklaşık 10 dakika boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.

Korkunç anlar! Bagaj bandına giren çocuk... KORKUNÇ ANLAR! BAGAJ BANDINA GİREN ÇOCUK...

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