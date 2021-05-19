Bagaj bandına giren otizmli çocuk korkuttu! O anlar kamerada
Son dakika dünya haberleri... Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki otizmli çocuk panik yarattı.
YAŞAM A Haber
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizmli çocuk korkuttu.
Minnesota polisinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda, banda çıkan 9 yaşındaki otizm hastası çocuğun şans eseri yara almadığı ifade edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun ve X-ray cihazına girdiği görülüyor.
Bagaj bandında yaklaşık 10 dakika boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'de perşembe indirimleri başlıyor! 20 Mayıs 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kafeler için kritik tarih! Kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da...
- ATA AÖF final tarihleri son dakika! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sınav online mı?
- Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?
- Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! 19 Mayıs 2021 Çarşamba AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Esnafa hibe ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnafa hibe desteği başvuru nasıl yapılır? e-Devlet giriş...
- Açık lise öğrencileri dikkat! Son günler... 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman?
- Üniversite sınavı için geri sayım! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 YKS TYT AYT ne zaman?
- YÖK son dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021 üniversiteler ne zaman açılacak?
- Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?
- Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...