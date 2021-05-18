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Selçuk Bayraktar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a övgüler yağdırdı. Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA alanında deha." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:49
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Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Song, Çin Merkezi Televizyonunda yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı.

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Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

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Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Song Yiçang ayrıca, "Jobs'un Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor." değerlendirmesini de yaptı.

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Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.

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Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Yazar Song'un "A Lonely Queen of the North", "The Empires On the Sea", "Flames on the Sea" ve "Sailing to the Deep Ocean" adlı kitapları bulunuyor.