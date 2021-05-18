Selçuk Bayraktar'a büyük övgü: SİHA alanında deha

Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a övgüler yağdırdı. Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA alanında deha." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:59Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:49
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
13
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
2
13
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
3
13
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
4
13
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha
5
13
Selçuk Bayrak'tar'a büyük övgü: SİHA alanında deha