ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Türkiye'nin dünya çapındaki SİHA'ları artık F-35'ler karşısında da tercih haline geldi. ABD'nin tartışma odağı olan F-35 projesi Norveç'te SİHA'ları güdenm yaptı. Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin ardından Norveç de SİHA'ların alınması ve F-35'lerden vazgeçilmesi düşüncesinde. Peki Türki SİHA'ları neden bu kadar değerli? İşte Türk SİHA'larının gücü ve önemi.