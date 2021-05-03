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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Türkiye'nin dünya çapındaki SİHA'ları artık F-35'ler karşısında da tercih haline geldi. ABD'nin tartışma odağı olan F-35 projesi Norveç'te SİHA'ları güdenm yaptı. Almanya, İngiltere gibi dünya devlerinin ardından Norveç de SİHA'ların alınması ve F-35'lerden vazgeçilmesi düşüncesinde. Peki Türki SİHA'ları neden bu kadar değerli? İşte Türk SİHA'larının gücü ve önemi.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:11
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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Türkiye'nin terör operasyonlarında tarih yazan SİHA'ları Karabağ ve Libya'daki performanslarıyla dünya basınında dikkat çekmişti. Son olarak Türk SİHA'larını gündemine alan Norveç basını ABD F-35'leri yerine Türkiye'nin tekonoloji harikasının tercih edilmesi gerektiğini savundu.

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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı yazıda, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğu ifade edilirken "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." denildi.

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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da ortaya koyduğu etkinlikle operasyonların seyrini değiştiren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Norveç basınına konu oldu. Türkiye'nin, üretici ortağı olduğu ve daha sonra çeşitli bahanelerle çıkarıldığı F-35 savaş uçakları ile Bayraktar TB2 insansız hava araçları karşılaştırıldı.

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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

NORVEÇ'TE BAYRAKTAR TB2 DEĞERLENDİRMESİ

Dış politika araştırmacısı Asle Toje imzalı "Norveç'in kaç tane F-35'e ihtiyacı var?" başlıklı yazısında, F-35 savaş uçağı programının bir güven krizi içinde olduğunu, projenin ABD'nin eski Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller'dan Kongre Savunma Komitesi'nin başkanı Adam Smith'e kadar herkes tarafından eleştirildiğini kaydetti.

TÜRK SİHA'LARININ ETKİSİ | İZLE

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ABD'ye SİHA şoku! Avrupalılar F-35 yerine Türk SİHA'sının peşinde! İşte SİHA'nın özellikleri

Smith'in, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "ABD bu kuyuya para atmayı bırakmalı." dediği anımsatıldı. İngiltere'nin 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü bildirildi.