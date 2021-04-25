AKSUNGUR SİHA 30 kilometreden başarıyla vurdu! Türk teknolojisi tarih yazıyor

Gündüz ve gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yükler ile icra eden ve orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemi olan Aksungur, başarılı bir faaliyet daha icra etti. Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen Aksungur, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.