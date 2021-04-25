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AKSUNGUR SİHA 30 kilometreden başarıyla vurdu! Türk teknolojisi tarih yazıyor

Türkiye SİHA'larıyla tarih yazmaya devam ederken, 'dan yeni bir haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'dan havalanan 'nın ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82'yi Sinop açıkların da test ettiğini duyurdu. Demir Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.04.2021 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021
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AKSUNGUR SİHA 30 kilometreden başarıyla vurdu! Türk teknolojisi tarih yazıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan Aksungur, Sinop açıklarında 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurdu.

30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştiren Aksungur, KGK-SİHA-82 ile yakın zamanda menzili 45 kilometreye çıkararak yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.

Gündüz ve gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yükler ile icra eden ve orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemi olan Aksungur, başarılı bir faaliyet daha icra etti. Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen Aksungur, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız olarak 49 saat havada kalarak önemli başarılara imza atmıştı.

AKSUNGUR YÜKSEK FAYDALI YÜK KAPASİTELİ İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.

Anka Aksungur TEI tarafından geliştirilen PD170 havacılık motoruyla 20 000 ft irtifaya kadar güç kaybı yaşamadan tırmanabilecek. Orta irtifada 750 kg yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, TEI PD170 motoruyla 40 bin feet yüksekliğe kadar 24 saatlik (40 saat için çalışılıyor) uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.

Anka Aksungur (Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA) ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini de kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.

Anka Aksungur Teknik Özellikleri

Max İrtifa: 40.000 ft

Faydalı Yük: <750>

Kanat Açıklığı: 24 mt

Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg

Havada Kalış: 24 saat
(750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Zaman içinde 40 saat'e çıkarılacak)

Motor: 2 x TEI-PD170

Anka Aksungur Görev Tanımı

Keşif Gözetleme

Arama Kurtarma

Sinyal İstihbaratı

Muharip Görevler

Yüksek İrtifa Görevleri

Anka Aksungur Faydalı Yükler

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi

Lazer işaretliyici / Lazer mesafe bulucu

Geniş Alan Gözetleme Kamerası (GAG)

Sentetik Açıklık Radar /SAR/GMTI-ISAR

İletişim İstihbarat Sensörleri (SIGINT)

Türksat Uydu Kontrolü

Aksungur Sistem Özellikleri

Tam otonom operasyon kabiliyeti

DO-178B uyumlu yazılımlar

Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

DO-254 uyumlu donanımlar

Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)

SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)

SİLAHLAR

MAM-L

MAM-C

Cirit

L-UMTAS

Bozok

MK-81

MK-82

MK-83

Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82

Sonobuoy

Gökdoğan

Bozdoğan

SOM-A

AKSUNGUR SİHA'dan tam isabet! AKSUNGUR SİHA'DAN TAM İSABET!

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