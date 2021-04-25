AKSUNGUR SİHA 30 kilometreden başarıyla vurdu! Türk teknolojisi tarih yazıyor
Türkiye SİHA'larıyla tarih yazmaya devam ederken, AKSUNGUR'dan yeni bir haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'dan havalanan AKSUNGUR SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82'yi Sinop açıkların da test ettiğini duyurdu. Demir Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan Aksungur, Sinop açıklarında 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurdu.
30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştiren Aksungur, KGK-SİHA-82 ile yakın zamanda menzili 45 kilometreye çıkararak yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.
Gündüz ve gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yükler ile icra eden ve orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemi olan Aksungur, başarılı bir faaliyet daha icra etti. Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen Aksungur, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız olarak 49 saat havada kalarak önemli başarılara imza atmıştı.
AKSUNGUR YÜKSEK FAYDALI YÜK KAPASİTELİ İHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir üzerinde çalışılan ve Anka-2 olarak bilinen İHA'nın ismi Anka-Aksungur olarak duyuruldu.
Anka Aksungur TEI tarafından geliştirilen PD170 havacılık motoruyla 20 000 ft irtifaya kadar güç kaybı yaşamadan tırmanabilecek. Orta irtifada 750 kg yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu Anka-Aksungur'un, TEI PD170 motoruyla 40 bin feet yüksekliğe kadar 24 saatlik (40 saat için çalışılıyor) uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.
Anka Aksungur (Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA) ilk uçuşta, otomatik iniş ve kalkış özelliğini de kullanarak 4 saat 20 dakika havada kaldı.
Anka Aksungur Teknik Özellikleri
Max İrtifa: 40.000 ft
Faydalı Yük: <750>
Kanat Açıklığı: 24 mt
Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg
Havada Kalış: 24 saat
(750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Zaman içinde 40 saat'e çıkarılacak)
Motor: 2 x TEI-PD170
Anka Aksungur Görev Tanımı
Keşif Gözetleme
Arama Kurtarma
Sinyal İstihbaratı
Muharip Görevler
Yüksek İrtifa Görevleri
Anka Aksungur Faydalı Yükler
Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi
Lazer işaretliyici / Lazer mesafe bulucu
Geniş Alan Gözetleme Kamerası (GAG)
Sentetik Açıklık Radar /SAR/GMTI-ISAR
İletişim İstihbarat Sensörleri (SIGINT)
Türksat Uydu Kontrolü
Aksungur Sistem Özellikleri
Tam otonom operasyon kabiliyeti
DO-178B uyumlu yazılımlar
Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi
DO-254 uyumlu donanımlar
Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki
Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi
Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi
Mevcut ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontrol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu
Buzdan Koruma Sistemi (opsiyonel)
SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği (opsiyonel)
SİLAHLAR
MAM-L
MAM-C
Cirit
L-UMTAS
Bozok
MK-81
MK-82
MK-83
Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82
Sonobuoy
Gökdoğan
Bozdoğan
SOM-A
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...
- Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...
- Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
- Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...
- Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...
- Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
- Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...
- Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
- Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...
- EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...