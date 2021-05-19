Hindistan'da dehşete düşüren görüntü! Kuşlar ve köpekler cesetleri yiyor
Koronavirüs salgınının sıfır noktası haline gelen Hindistan'dan gelen görüntüler dehşete düşürdü. Koronavirüs yüzünden yakınlarını kaybedenler krematoryumlara götüremeyenler çaresizlik içinde hayatını kaybedenleri Ganj Nehri'ne atıyor. Köpekler ve kuşlar burada bulunan cesetleri yemeye başladı.
Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi. Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hindistan varyantının etkisinin şiddetlendirdiği ülkenin en büyük nehri olan Ganj'da yaşanan büyük tehlike ise her geçen gün artıyor. Bu tehlike geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ülkede krematoryumlar sadece hastanede hayatını kaybeden Kovid-19 kurbanlarını kabul ediyor. Zaten artık buralarda yer bulabilmek de mümkün değil. Koronavirüs yüzünden kaybettikleri yakınlarını krematoryumlardan uğurlayamayan Hintler çaresizlik içinde Ganj Nehri'ne koşuyor.
Nehre atılan cesetlerin sayısı bugün itibarıyla 100'lü rakamları çoktan geçmiş durumda. Üstelik bu korkunç durum çok büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor.
Nehirde yüzen ve Kovid-19 taşıyan cesetler bölgede bulunan başıboş köpekler ve kuşlar yüzünden tehlike yaratıyor. Zira bu hayvanlar su üzerinde yüzen cesetlerden beslenmeye başlamış durumda.
Bu durum virüs taşıyan cesetlerden hayvanlara hastalık taşıyabileceği için ülkede korku yaratıyor. Cesetler Ganj Nehri'nde ilk görüldüğü günlerde yetkililer çaresi kalarak cesetleri toplayabilmek için nehre ağ atmaya başlamıştı.
Nehre atılan bu çürümeye yüz tutmuş cesetlerin çoğunlukla hayatını evinde kaybeden ve hastanede hiç kaydı olmayan kişilere ait olduğu düşünülünce Hindistan'daki resmi ölüm sayısının çok daha fazla olduğu şüpheleri de artıyor.
Krematoryumların kapasitelerinin üzerinde çalıştığı Hindistan'da Kovid-19 kurbanlarını yakmak için kullanılacak odun bulmakta bile sıkıntı yaşandığı haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.
Ülkede çaresi kalan halk yakamadığı cesetleri Ganj Nehri'ne kıyısı olan bölgelere gömmek istemiş, ancak derine gömülmeyen cesetler tehlike saçmaya devam etmişti.
Sosyal medyada paylaşılan ürkütücü fotoğraflarda nehrin etrafında ve suyun üzerinde kümelenen kuş sürüleri açıkça görülebiliyor.
Koronavirüs taşıdığı bilinen hayvanlardan olan köpekler de sıkça nehir kıyısında çekilen fotoğraflara yansıyor. Hindistan eyaletlerinin yetkilileri bu büyük soruna çözüm bulmaya çalışsa da durum tehlike arz etmeye devam ediyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede, durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.
Öte yandan Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 185 milyon 809 bin 302 doz aşı yapıldığı bildirildi.
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