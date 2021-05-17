17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi

Son dakika: İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi

Son dakika haberine göre İsrail'in kara, hava ve denizden saldırıları sürüyor. Abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı. Öte yandan İsrail ordusu, Kudüs Seriyyeleri komutanlarından 'in öldüğünü duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.

3 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.



İSRAİL, KUDÜS SERİYYELERİNDEN BİR KOMUTANIN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından 'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL GAZZE SAHİLİNDEKİ BİR KAFEYİ VURDU
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bölgesinde 3 katlı bir bina ile kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

Netanyahu'dan flaş Gazze açıklaması! NETANYAHU'DAN FLAŞ GAZZE AÇIKLAMASI!
İsrail'in 'gizli' Gazze planı ne? Kara harekatı... İSRAİL'İN 'GİZLİ' GAZZE PLANI NE? "KARA HAREKATI..."
İsrail ile anlaşan Google Filistin vahşetini saklıyor İSRAİL İLE ANLAŞAN GOOGLE FİLİSTİN VAHŞETİNİ SAKLIYOR
İngiliz vekilden skandal sözler İNGİLİZ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA