Son dakika: İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi

3 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.