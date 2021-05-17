Son dakika: İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de şehit sayısı 200'e yükseldi
Son dakika haberine göre İsrail'in kara, hava ve denizden saldırıları sürüyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı. Öte yandan İsrail ordusu, Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in öldüğünü duyurdu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.
3 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
İSRAİL, KUDÜS SERİYYELERİNDEN BİR KOMUTANIN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.
İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL GAZZE SAHİLİNDEKİ BİR KAFEYİ VURDU
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.
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