Çocukları katleden terör devleti İsrail, Filistin’e destek veren Bella Hadid’e saldırdı

"Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Hadid, adeta soykırım yanlısı gibi gösterildi. Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan kıyımını protesto etmek için sokağa çıkmıştı.