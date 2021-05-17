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İngiliz vekil Michael Fabricant İsrail zulmüne karşı yapılan göstericilere "ilkel" dedi

’de terör devleti İsrail’in sivillere yönelik katliamı sürerken İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili katillerin yanında olmayı tercih etti. Fabricant, İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" diyerek hakaret etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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İngiliz vekil Michael Fabricant İsrail zulmüne karşı yapılan göstericilere ilkel dedi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili , 'daki İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi.




Fabricant, Twitter hesabından cumartesi günü Londra'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." diye yazdı.

Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı gruptan yapılan açıklamada, "Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesine yer verildi.

adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından "İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir." paylaşımını yaptı.

İfadesi tepki çeken Fabricant'ın daha sonra mesajını sildiği görüldü.

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