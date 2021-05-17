İsrail ile anlaşan Google Filistin vahşetini saklıyor

Yayınlanan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın bile net uydu görüntülerinin yer aldığı görülürken, İsrail bazı bölgeleri ve Filistin'den yapılan uydu paylaşımlarının ayırt edilemeyecek nitelikte düşük çözünürlüklü olması, İsrail ve ABD'nin yapmış olduğu "güvenlik" anlaşmasını bir kez daha gündeme getirdi.