İsrail ile anlaşan Google Filistin vahşetini saklıyor
Dünya İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki katliamlarına sessiz kalırken, Google Earth ise vahşeti saklamaya çalıştı. Google, İsrail ile yaptığı gizli anlaşma gereği Gazze'deki yıkımların görüntülerini yayınlamadı.
İşgalci İsrail'in Filistin halkına uyguladığı terör, yıllardır devam ediyor. Son bir haftadır Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail, kadın-çocuk, genç-yaşlı demeden sivilleri katlediyor. Terör saldırılarını meşru müdafaa kisvesi altında normalleştirmeye ve kabul ettirmeye çalışan İsrail hükümeti, kendisine yönelik yapılan uluslararası çağrılara rağmen kan dökmeye son vermiyor.
KİRLİ İŞ BİRLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Şimdiye dek evlere, hastanelere ve bakanlık binalarına attığı roketlerle 197 Filistinliyi şehit eden, Gazze'yi enkaz yığınına çeviren İsrail ordusu, her fırsatta "ABD'nin desteği arkamızda" diyerek saldırıların şiddetini artıyor.
Beyaz Saray'dan geçtiğimiz günlerde yinelenen "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları meşru müdafaadır" açıklamalarına sığınan İsrail'in, ABD ile yaptığı kirli anlaşma ise bir bir gün yüzüne çıkıyor.
Son olarak ABD'li çevrim içi uydu harita görüntüleme hizmeti veren Google Earth'ün, İsrail ve Filistin'i kapsayan geniş bir bölgeyi görüntülemeyi imkansız kılması, ABD hükümetinin İsrail pazarlığını bir kez daha gündeme getirdi.
GAZZE YIKIMININ İZLERİ SAKLANIYOR
Buna göre kamuya açık olarak dünya üzerindeki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin paylaşıldığı Google Earth'te, 2016'dan bu yana Filistin'e ait bölgelerin oldukça düşük çözünürlüklü ve güncel olmayan hallerinin servis edildiği ortaya çıktı.
(Soldan sağa: Gazze ve Kuzey Kore'nin 'gizli' başkenti Pyongyang)
Yayınlanan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın bile net uydu görüntülerinin yer aldığı görülürken, İsrail bazı bölgeleri ve Filistin'den yapılan uydu paylaşımlarının ayırt edilemeyecek nitelikte düşük çözünürlüklü olması, İsrail ve ABD'nin yapmış olduğu "güvenlik" anlaşmasını bir kez daha gündeme getirdi.
"İSRAİL'İ KORUMA YASASI"
Kyl-Bingaman Değişiklik (KBA) yasasına göre, ulusal güvenliğin tehdit edilebileceği kaygısıyla uydu görüntülerinin sansürlenip bulanıklaştırılmasını öngören ABD-İsrail güvenlik anlaşması, İsrail'in birçok bölgesinin ve askeri üslerin yer aldığı konumların görüntülerinin uzun zamandır sansürlü bir biçimde servis edildiği biliniyordu. Ancak araştırmacıların ortaya çıkardığı bilgilere göre Filistin'e ait görüntülerin de "İsrail'i koruma yasası" kapsamında bulanıklaştırıldığı belirlendi.
GÜNCEL GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMIYOR
2020 yılı itibarıyla yasa gereği diğer özel uydu görüntüleme şirketlerine ulaşım ve paylaşım izni gelmesi, kirli ittifakı ortaya koydu. Buna göre Google Earth'te Gazze'nin halen güncellenmemiş olan, 2016 yılına ait bulanık görüntüleri mevcutken, MAXAR şirketinin geçtiği yeni ve net görüntülerde yıkılan binalar olmak üzere İsrail'in yarattığı yıkımın izleri net bir biçimde görülebiliyor.
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