Netanyahu'dan flaş Gazze açıklaması! "ABD bizi destekliyor ve daha ortadan kaldıracağımız hedefler var!"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada Gazze'ye saldırılarının süreceğini açıklarken "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi. İsrailli askerlerin hedeflerine ulaşmaları için zamana ihtiyaçlarının olduğunu ifade eden Netanyahu, hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını kaydetti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar konusunda başta ABD olmak üzere uluslararası desteğin arkalarında olduğunu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini açıkladı.
"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya yatırmak için savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.
Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söyleyerek, İsrail'in askeri operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu kaydetti.
ABD'NİN BÜYÜK DESTEĞİ VAR
Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi.
Netanyahu, Gazze'de Hamas'a ait 1000 hedefin vurulduğunu, çok ciddi zararların verildiğini ancak hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 55'i çocuk, 188 Filistinli hayatını kaybetti.
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