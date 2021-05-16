Netanyahu'dan flaş Gazze açıklaması! "ABD bizi destekliyor ve daha ortadan kaldıracağımız hedefler var!"

ABD'NİN BÜYÜK DESTEĞİ VAR

Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi.

Netanyahu, Gazze'de Hamas'a ait 1000 hedefin vurulduğunu, çok ciddi zararların verildiğini ancak hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını kaydetti.