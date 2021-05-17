Gazze'de saatte üç çocuk yaralanıyor
Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children, Gazze'deki İsrail vahşetine dikkat çekti. Çarpıcı raporu açıklayan Çocukları Kurtarın Vakfı, "Gazze'de saatte üç çocuk yaralanıyor" ifadelerine yer verdi.
Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), geçen hafta Gazze'de 58 çocuğun saldırılarda öldüğünü anımsatarak taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.
Örgütten yapılan açıklamada, "Gazze'de 366'sı çocuk 1000'den fazla kişi de yaralandı. Bu, 14 Mayıs'ta İsrail ile Gazze'deki silahlı gruplar arasında tırmanışın başlamasından bu yana Gazze'de saatte neredeyse üç çocuğun yaralandığı anlamına geliyor.
İsrail'in güneyinde de düzinelerce insan yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Geçen haftaki saldırılarda, Gazze'de 58 ve İsrail'in güneyinde iki çocuğun öldüğü hatırlatılan açıklamada, taraflara acil ateşkes çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, bombardımanlarda elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle hayat kurtarma çalışmalarının kopma noktasına geldiğine işaret edilerek Gazze Şeridi'ndeki tek güç ve elektrik kaynağı olan akaryakıt kaynaklarının az olduğu ve İsrail tarafının akaryakıtın girdiği sınırı kapattığı kaydedildi.
Gazze'de devam eden duruma ilişkin uyarılara yer verilen açıklamada, "Bombardımanlar devam ediyor. Sağlık tesisleri ve sivil altyapı, çok kısa bir süre sonra, önemli malzemeler ve acil tedavi sağlamak için gereken güçten mahrum kalabilir. Ayrıca, kritik hasta ve yaralı çocuklar tedavi için Gazze'den ayrılamıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, zaten çok zor koşullarda verilen hizmetlerin birçoğunun, ölümcül bir ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası ve Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle sınırlı tıbbi malzeme ile boğuştuğu dile getirilerek Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, altyapıya verilen son hasarın Gazze'de 480 bin kişinin suya sınırlı erişimi ya da hiç erişememesine neden olduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
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