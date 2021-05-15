Son dakika: İşgalci İsrail camileri de hedef aldı! Enkazda ezan sesleri yükseldi

İŞGALCİ İSRAİL CAMİYİ DE BOMBALADI

Filistin Gazzeli İslam Asalya, sosyal medya hesabından Gazze'deki caminin İsrail tarafından bombalandığını ve yıkıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. İslam Asalya fotoğraflarla birlikte, "Namaz kıldığımız mescidimiz işgalci tarafından bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Asalya, ayrıca caminin yıkılmasına rağmen yıkıntılar arasında ezan okumaya devam ettiklerini gösteren bir de video paylaşarak, "Camiinin bombalanıp yıkılmasına rağmen ezan okumaya devam ediyoruz" dedi.