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Son dakika: İşgalci İsrail camileri de hedef aldı! Enkazda ezan sesleri yükseldi

Son dakika haberine göre İşgalci  tarafından bombardıman altında tutulan abluka altındaki ’de onlarca sivil hayatını kaybetti. İsrail’in bombardıman esnasında siviller dışında camileri de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazze’den yıkılan caminin enkazını paylaşan İslam Asalya, enkaza çıkan bir Filistinlinin ezan okuduğunu gösteren bir de video paylaştı. Sosyal medyadan İsrail’in camileri hedef almasına da tepki yağdı.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika: İşgalci İsrail camileri de hedef aldı! Enkazda ezan sesleri yükseldi

'ya baskını gerçekleştiren işgalci terör devleti , gaz bombaları ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmış, sonrasında ise abluka altındaki 'yi bombalamaya başlamıştı. İnsani değerleri ayaklar altına alan İsrail, onlarca Filistinlinin şehit olduğu bombardımanda camileri de hedef aldığı ortaya çıktı.

İŞGALCİ İSRAİL CAMİYİ DE BOMBALADI
Filistin Gazzeli İslam Asalya, sosyal medya hesabından Gazze'deki caminin İsrail tarafından bombalandığını ve yıkıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. İslam Asalya fotoğraflarla birlikte, "Namaz kıldığımız mescidimiz işgalci tarafından bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Asalya, ayrıca caminin yıkılmasına rağmen yıkıntılar arasında ezan okumaya devam ettiklerini gösteren bir de video paylaşarak, "Camiinin bombalanıp yıkılmasına rağmen ezan okumaya devam ediyoruz" dedi.

"İŞGALCİ İSRAİL BUDUR!"
İsrail'in mabedi bombalamasına ise sosyal medyadan tepki yağdı. isimli sosyal medya kullanıcısı, " budur! Ey Batı/Küfür ve ey Müslüman ülkelerin işbirlikçi liderleri anlamanızı beklemiyoruz tabi, ama bir gün hepiniz defolup gideceksiniz, bu temiz İslam topraklarından..." diyerek tepki gösterdi.

"EZANIMIZI SUSTURAMAZLAR!"
isimli sosyal medya kullanıcısı ise "İstedikleri kadar yok etmeye çalışsınlar, yeryüzü bize mescit kılındı Elhamdülillah" derken, ise "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim" diyerek tepki gösterdi.

isimli sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini "Ezanımızı susturamazlar!" diye dile getirirken, Fazilet Ertez "İşgalci İsrail'in zulmüne sessiz kalmayın!" ifadelerini kullandı.

ise "Mescitlerini yıkanları, oraları muhafaza edebilmek için çırpınan kullarını Şehit eden bu azgınları ve düzenlerini tarumar eyle Allah'ım..." diye dua etti.

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