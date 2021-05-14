Son dakika: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 139 yaralı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok yerinde Gazze Şeridi'ne destek amaçlı düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Müdahale sırasında 139 Filistinlinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiği, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı





200'DEN FAZLA KONUT YIKILDI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında İsrail Gazze saldırılarıyla ilgili konuştu.

Sözcü Laerke, tahminen 2 milyon sivilin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıların temiz suya, koronavirüs ile mücadele ve diğer sağlık hizmetlerine erişime darbe vurduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerindeki sivil mülklerin büyük hasar gördüğüne dair raporlar aldıklarını aktaran Laerke, 200'den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü belirtti.