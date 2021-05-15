Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.
Gazzeli gencin en acı günü: Fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
Muhammed el-Mensi isimli genç sosyal medyadan yayınladığı videoda, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çekerken, şehitlerin arasında iki kardeşini de gördüğünü ifade etti.
Videoda olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:
"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."
İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.
10 KİŞİ DAHA ŞEHİT OLDU
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı.
Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.
Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.
Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...