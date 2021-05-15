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Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Gazzeli gencin en acı günü: Fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Muhammed el-Mensi isimli genç sosyal medyadan yayınladığı videoda, Gazze'deki 'nde, İsrail'in 'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çekerken, şehitlerin arasında iki kardeşini de gördüğünü ifade etti.

Videoda olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:

"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

10 KİŞİ DAHA ŞEHİT OLDU
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden (5), (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden (36), (8), (14) ve (11) şeklinde sıralandı.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

Öte yandan 'ın askeri kanadı , Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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