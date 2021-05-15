Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Videoda olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:

"Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."