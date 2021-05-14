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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

Bebek katili İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail dün gece savaş uçakları, top ve tanklarla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde yaşayan Tanani ailesinin tüm fertleri, anne karnındaki bebek dahil İsrail tarafından katledildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:36
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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu.

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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

Saldırıda, Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) şehit oldu.

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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti.

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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.

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Bebek katili İsrail füzeyle vurdu! Hamile kadını 4 çocuğu ile katlettiler

UYKULARINDA ŞEHİT OLDULAR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlediği şiddetli saldırılarda yıkılan evlerinin enkazı altında kalan bir anne ve 3 çocuğu yaşamlarını yitirdi.