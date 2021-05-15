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Haberler Galeri Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu

Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu

Son dakika haberi... Yıllardır Filistin topraklarını gasp eden terör devleti İsrail, karadan,havadan ve denizden katliam operasyonu başlattı. Dünyanın gözü önünde her gün sivilleri hedef alan İsrail, bebekleri ve çocukları öldürmekten geri durmuyor. İşgalci devletin polisleri de göstericileri gerçek mermi ile vuruyor. İşte tansiyonun çok yüksek olduğu bölgeden son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 10:36
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Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları altıncı gününe girerken, gece boyunca sıcak bölgeden duyulan patlama sesleri Filistinlilere yine ölüm getirdi. Reuters haber ajansı, Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren başlayan hava saldırılarına Akdeniz'deki İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze'ye top atışları yaptığını bildiriyor.
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Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu

İsrail savaş uçaklarının bombardımanında Gazzelillerin evleri yerel bir oldu, saldırılar sırasında abluka altındaki bölgede elektrikler kesildi ve Gazze Şeridi karanlığa gömüldü.

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Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, Pazartesi akşam saatlerinden bu yana toplam can kaybı 137'ye ulaştı. İsrail katliamında can verenlerin 32'si çocuk.

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Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu
Bombardımanda sahildeki Şati mülteci kampında yaşayan Ebu Hattab ailesinin evi vuruldu, aralarında beş çocuğun da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, tek bir saldırıda en çok can kaybının kayıtlara geçtiğini, evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarıyor.