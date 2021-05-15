Son dakika | Katil devlet İsrail katliam için hazırlıklarını tamamladı! 160 jet ve kara-deniz-hava operasyonu

Son dakika haberi... Yıllardır Filistin topraklarını gasp eden terör devleti İsrail, karadan,havadan ve denizden katliam operasyonu başlattı. Dünyanın gözü önünde her gün sivilleri hedef alan İsrail, bebekleri ve çocukları öldürmekten geri durmuyor. İşgalci devletin polisleri de göstericileri gerçek mermi ile vuruyor. İşte tansiyonun çok yüksek olduğu bölgeden son gelişmeler...