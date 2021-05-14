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Son dakika: İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

Abluka altındaki 'de sivilleri ve çok sayıda binayı bombalayan siyonist terör devleti , Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını savaş uçaklarıyla vurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail saldırılarında 120'inin üzerinde sivil şehit oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü duyuruldu.

BAKANLIK BİNASI VURULDU
Hava saldırılarını Ramazan Bayramı'nın ikinci günü de sürdüren İsrail, F-15 savaş uçakları ile Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

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