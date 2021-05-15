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Katil İsrail'den sivil katliamı! Enkazdan 2 aylık bebek sağ kurtarıldı

Son dakika haberine göre; Gazze'de adeta bir insanlık suçu işleyen İşgalci İsrail can almaya devam ediyor. İsrail uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve batısına düzenlediği saldırıda, 11 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Katil İsrail'den sivil katliamı! Enkazdan 2 aylık bebek sağ kurtarıldı

İsrail uçaklarının, Gazze'nin batısında bir eve düzenlediği saldırıda, 8 Filistinli daha şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü.

Saldırıda (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden (5), (10) ve (11), El-Hadidi ailesinden (36), (8), (14) ve (11) şehit oldu.

Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

Öte yandan 'ın askeri kanadı , Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki 'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

Böylelikle, İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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