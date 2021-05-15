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Radikal Yahudi grup Mescid-i Aksa'ya baskın yapacak! Tarih verdiler

'de adeta bir insanlık suçu işleyen İşgalci , ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in bu tutumu nedeniyle cesaret bulan radikal Yahudi gruplar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada 'ya 'baskın' düzenleyeceklerini duyurdu. Radikal grup ayrıca baskına ilişkin tarih de verdi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Radikal Yahudi grup Mescid-i Aksa'ya baskın yapacak! Tarih verdiler

, altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

10 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

raporlarına göre yaklaşık 10 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırılardan cesaret alan işgalci Yahudiler yeni bir provokasyona imza attı.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN PLANI

Geçtiğimiz günlerde 'nın bahçesinde çıkan yangın sırasında toplanarak eğlence düzenleyen radikal Yahudiler, bu kez de bir 'baskın' için örgütlenmeye başladı.

TARİH VERDİLER

Sosyal medya üzerinden örgütlenen radikal gruplar, Şavuot vesilesiyle 16 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Salı arasında 'ya üç gün boyunca 'baskın' yapmayı planladıklarını açıkladı.

BAKANLIK BİNASI DA VURULDU

Abluka altındaki 'de sivilleri, evleri, sokakları, bankaları, tarım alanlarını bombalayan İsrail Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki 'ne yönelik saldırıları devam ediyor.Gazze Şeridi ve 'nın birçok noktasına düzenlediği saldırılarda 130 sivil şehit oldu. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi. Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 savaş uçakları ile Gazze'nin batısında bulunan binasını vurdu.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu 'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine , Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.

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