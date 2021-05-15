Radikal Yahudi grup Mescid-i Aksa'ya baskın yapacak! Tarih verdiler
Gazze'de adeta bir insanlık suçu işleyen İşgalci İsrail, Kudüs ve Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in bu tutumu nedeniyle cesaret bulan radikal Yahudi gruplar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada Mescid-i Aksa'ya 'baskın' düzenleyeceklerini duyurdu. Radikal grup ayrıca baskına ilişkin tarih de verdi. İşte detaylar...
10 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
BM raporlarına göre yaklaşık 10 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırılardan cesaret alan işgalci Yahudiler yeni bir provokasyona imza attı.
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN PLANI
Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın bahçesinde çıkan yangın sırasında toplanarak eğlence düzenleyen radikal Yahudiler, bu kez de bir 'baskın' için örgütlenmeye başladı.
TARİH VERDİLER
Sosyal medya üzerinden örgütlenen radikal gruplar, Şavuot vesilesiyle 16 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Salı arasında Mescid-i Aksa'ya üç gün boyunca 'baskın' yapmayı planladıklarını açıkladı.
BAKANLIK BİNASI DA VURULDU
Abluka altındaki Gazze'de sivilleri, evleri, sokakları, bankaları, tarım alanlarını bombalayan İsrail Fillistin'in İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birçok noktasına düzenlediği saldırılarda 130 sivil şehit oldu. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi. Hava saldırılarını bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 savaş uçakları ile Gazze'nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.
NE OLMUŞTU?
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edilmişti.
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