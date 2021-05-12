Son dakika: Filistin-İsrail gerilimi tırmanıyor! Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle karışan Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.
İsrail'in Lid kentinde bir Yahudinin Filistinliyi şehit etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sokağa çıkma yasanın yerel saat ile 21.00 ila 04.00 arasında geçerli olacağını söyledi.
Uygulamanın kaç gün süreceğinin henüz belli olmadığını belirten Rosenfeld, buna "sahadaki duruma bakarak" daha sonra karar vereceklerini söyledi.
LİD KENTİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI
Lid'de bir Yahudi yerleşimci tarafından şehit edilen İsrail vatandaşı Filistinli Musa Hassune için dün cenaze töreni düzenlenmişti.
Tören sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ile şişe atarak karşılık vermiş ve olaylarda Filistinliler ile bazı polisler yaralanmıştı.
İsrail güçlerine ait bir polis aracının da yakıldığı olayların kontrolden çıkması üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı birçok kent ve beldede Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
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