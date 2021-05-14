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A Haber canlı yayınında 1993 ve 1999 yılı vurgusu! İsrail Oslo Anlaşması ile... |Video
Prof. Dr. Esat Arslan, Gazze'de yaşananlarla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esat, "Gazze'de yaşanan en temel insan hayatına yönelik ihlalleri kapsayan hukuki boyutudur. İsrail, 1993 yılında yapılan Oslo Anlaşması ile en geç 1999 yılında Gazze’yi de içine alacak şekilde o toprakları terk etmeliydi. Bu anlaşmayı derslerde okutuyorum, bilemeyenin notunu kırıyorum. İsrail, 1999 yılında Gazze’yi de içine alan bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu kabul etmiştir. Bölgede yaşanan en temel insan hayatına yönelik ihlalleri kime anlatacaksın!" ifadelerini kullandı.