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İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik saldırıların artırılmasını onayladı!

Son dakika haberleri... Güvenlik Kabinesinin, İsrail ordusunun abluka altındaki 'ne yönelik saldırılarını artırmasına onay verdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik saldırıların artırılmasını onayladı!

'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, kabinenin 'ye yönelik saldırıları artırmasına onay vermesi nedeniyle İsrail ordusunun yönetimine ait bazı sembol binaları hedef almasının beklendiği belirtildi.

Kabinenin aldığı bu kararla, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasındaki gerilimin günlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.

'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan Mescid-i Aksa ve 'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

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