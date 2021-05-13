Son dakika: İsrail'den Gazze'ye saldırı! Şehit sayısı 103 oldu

SON DAKİKA HABERİ | Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında dokuzu çocuk, 16 Filistinli daha şehit oldu. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.