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Son dakika: İsrail'den Gazze'ye saldırı! Şehit sayısı 103 oldu

'in 'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu. haberine göre; İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 103'e yükseldi. Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi. İşte haberin detayları...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarında 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı.

İsrail'in 'ne yönelik saldırılarında dokuzu çocuk, 16 Filistinli daha şehit oldu. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 17'sinin çocuk, 7'sinin de kadın olduğu, yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.

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Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 72, yaralı sayısını da 388 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

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İSRAİL POLİSİ KUDÜS'TEKİ ŞAM KAPISI'NDA FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI: 3 YARALI

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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İSRAİL VATANDAŞI 374 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.

Haberde, İsrail polislerinin, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail'e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.

Haberde, Lid, Yafa, Remle, Nasıra, Hayfa ve Umm El-Fahm kentleri başta olmak üzere, İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN ARAP NÜFUSLU KENTLERE EK 10 BÖLÜK ASKER

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz'ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız (sayısı belirtilmiyor) bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı belirtildi.

Haberde, Gantz'ın, "Aşırılık yanlısı ırk bazlı bir şiddet sürecin karşı olağanüstü haldeyiz." sözüne yer verildi.

Söz konusu karar, bir yanda İsrailli Yahudiler ile İsrail polisi, diğer yanda İsrail vatandaşı Filistinliler (Yeşil Hat içindeki Araplar) arasında birçok şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı bir gecenin ardından geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv'e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'de 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 27'si çocuk 103 Filistinli şehit oldu, 530'dan fazla kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

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