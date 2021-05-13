27'si çocuk 103 Filistinli İsrail'in alçak saldırıları sonrası hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi sonrası işgalci İsrail güçlerinin insalık dışı saldırılarında şehit olanların sayısı ise 103 oldu. Bunların arasında 27'si çocuk ve çok sayıda kadın da var.

SON DAKİKA HABERİ | İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

YARALI SAYISI 600'E YAKLAŞTI

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.