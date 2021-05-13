13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 27'si çocuk 103 Filistinli İsrail'in alçak saldırıları sonrası hayatını kaybetti

27'si çocuk 103 Filistinli İsrail'in alçak saldırıları sonrası hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2021 23:05
Güncelleme:13.05.2021 23:06
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi sonrası işgalci İsrail güçlerinin insalık dışı saldırılarında şehit olanların sayısı ise 103 oldu. Bunların arasında 27'si çocuk ve çok sayıda kadın da var.

SON DAKİKA HABERİ | İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

YARALI SAYISI 600'E YAKLAŞTI

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin'de şehit sayısı 100'ü geçti!
Filistin'de şehit sayısı 100'ü geçti!
Roketler peş peşe ateşlendi!
Roketler peş peşe ateşlendi!
Ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama!
Ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama!
İsrail'den zehirli gaz saldırısı
İsrail'den zehirli gaz saldırısı
Hamas'tan terörist İsrail'e sert yanıt! 130 roketle saldırı düzenledi
Hamas'tan terörist İsrail'e sert yanıt! 130 roketle saldırı düzenledi
İşgal girişimine göğüs gerdiler bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldılar
İşgal girişimine göğüs gerdiler bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldılar
Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi
Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi
İsrail'den kalleş saldırı!
İsrail'den kalleş saldırı!
Hindistan'da koronavirüs felaketi! Can kaybında rekor kırıldı
Hindistan'da koronavirüs felaketi! Can kaybında rekor kırıldı
Biden'e 'uyarı' mektubu
Biden'e 'uyarı' mektubu
İşte 26 numaralı iskeletin sırrı
İşte 26 numaralı iskeletin sırrı
ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü
ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü
Daha Fazla Video Göster