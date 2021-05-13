13 Mayıs 2021, Perşembe
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SON DAKİKA: Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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SON DAKİKA: Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti

Son dakika haberi... Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti.

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