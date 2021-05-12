SON DAKİKA | İsrail'den kalleş saldırı! Gazze’de çok katlı bir binayı daha vurdu

Son dakika haberi... İsrail, düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktı. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze'de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurdu, vurulan bina tamamen yıkıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı öne sürüldü.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3'üncü çok katlı bina oldu.



Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından sürdürülen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56'ya, yaralı sayısının ise 335'e yükseldiği bildirilmişti.