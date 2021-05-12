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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşme

Son dakika haberleri... Başkan , Başkanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ın kritik temasında İsrail'in Filistin işgali ve koronavirüs aşıları konuşuldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşme

Başkan , Başkanı Vladimir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN İŞGALİ DE KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN KANALINDAN DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kanalından Putin ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Telegram kanalından yaptığı açıklama;

Değerli kardeşim,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konuları ele aldık.

İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduğumuzu belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerimizi sürdürdüğümüzü ifade ettim.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğumu belirttim, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektim.

Kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladım.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirttim, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığımı ifade ettim.

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