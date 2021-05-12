Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN KANALINDAN DUYURDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kanalından Putin ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Telegram kanalından yaptığı açıklama;

Değerli kardeşim,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konuları ele aldık.

İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduğumuzu belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerimizi sürdürdüğümüzü ifade ettim.

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğumu belirttim, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çektim.

Kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladım.

Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirttim, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığımı ifade ettim.