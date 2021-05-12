Son dakika | İsrail medyasından algı operasyonu: "Araplar isyan çıkardı"

GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER

Başta Lod kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.

Sosyal medyada uyguladıkları sansürle terör uyguladığı gerçeğini gizlemeye çalışan İsrail hükümeti, bir yandan da medya yoluyla algıları değiştirmeye çalışıyor.