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Son dakika | İsrail medyasından algı operasyonu: "Araplar isyan çıkardı"

Son dakika haberi... Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail, Kudüs ve 'de onlarca sivili şehit etti, yüzlercesini yaraladı. Şehit olanların arasında çok sayıda bebek ve çocukların da bulunması tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Katliamlarına ara vermeden devam edeceklerini açıklayan terörist devlet İsrail'de gazeteler alçak bir algı operasyonuna başvurdu. Müslümanların yaşadığı mahallelerde taş üstünde taş bırakmayan İsrail'in medyası ülkenin “saldırı altında” olduğu iddialarını manşete taşıyarak gerçekleri örtme girişiminde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika | İsrail medyasından algı operasyonu: Araplar isyan çıkardı

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm, şiddetini artırarak devam ediyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlattıkları terör eylemlerini her yere sıçratan, 'ye yaptıkları roket saldırılarıyla aralarında 10 çocuğun da olduğu 24 kişiyi katleden İsrail, zulme isyan eden Filistinlilere şiddet uygulamaktan kaçınmıyor.

GERÇEKLERİ ÇARPITAN MANŞETLER
Başta kenti olmak üzere Filistinli halka göz göre göre saldıran ve protesto çığlıklarını bastırmaya çalışan İsrail kuvvetleri, dünya çapından gelen tepkilere ise kulak tıkamaya devam ediyor.

Sosyal medyada uyguladıkları sansürle terör uyguladığı gerçeğini gizlemeye çalışan İsrail hükümeti, bir yandan da medya yoluyla algıları değiştirmeye çalışıyor.

"İSRAİL YANIYOR"

Gazze'de günlerdir devam eden zulmü görmezden gelerek İsrail'in zor durumda olduğu yalanını pompalamaya çalışan İsrail medyasının öncü gazetelerinden Maariv, bugünkü manşetiyle kamuoyuna açıkça yalan söyledi.

"Ülke yanıyor" başlığıyla İsrail'in saldırı altında olduğunu söyleyen Maariv, İsrail'in "uğradığı" saldırılar karşısında savaş önlemleri alması gerektiğini savunarak Filistin halkını hedef gösterdi.

"ARAPLAR İSYAN ÇIKARDI"

Gazze'deki katliama ilişkin tek kelime kullanmayan İsrailli gazete, ülkenin Filistinlilerin gazabına uğradığını yazdı. Lod kentinde, Filistinli bir sivilin Yahudi işgalciler tarafından şehit edilmesi nedeniyle çıkan olayların perde arkasını yansıtmayan gazete, bu olayların terör eylemi olduğunu savundu.

Haberlerinde sık sık "Arapların ülkede isyan çıkardığı" vurgusunu yapan gazete, ana akım İsrail medyasının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

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