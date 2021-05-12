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"Bosna Kasabı" Radovan Karadzic için İngiltere kararı

"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu 'in 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere 'dan 'ye nakledileceği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Bosna Kasabı Radovan Karadzic için İngiltere kararı

'nın kentindeki Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, savaş suçlusu eski Sırp komutan Karadzic'in hükümeti ile iş birliğinde cezasını çekmek üzere İngiltere'ye sevk edileceği belirtildi.

Cezasını Hollanda'da çeken Karadzic'in karardan haberdar edileceği ifade edilen açıklamada, sevkinin de İngiltere ile iş birliğinde en güvenli şekilde yapılacağı vurgulandı.

KARADZİC, "SAVAŞ VE SOYKIRIM" SUÇUNDAN MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.

'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.



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