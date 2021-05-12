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Batı medyasının iki yüzlü manşetleri! İsrail’in saldırılarını çarpıttılar! İşte zulmü görmezden gelen bazı yayın organları

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 08:31
Güncelleme:12.05.2021 08:39
İşgalci İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Kudüs'e saldırıları her geçen gün artıyor. Saldırılarda şimdiye kadar 32 kişi öldü, yüzlerce kişi ise yaralandı. Türk medyası olarak İsrail'in zulmünü tüm dünayaya duyurmaya çalışırken Batı medyası yine iki yüzlü manşetler atarak algı kalkıştı. Bazı Batı yayın organları haberleri tamamen çarpıtırken bazısı normalmiş gibi gösrterdi. İşte o manşetlerden bir kaçı...
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