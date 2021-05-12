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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinli sivilleri öldürmesi üzerine Müslüman ülkeler ayağa kaltı. Sokakları kana bulayan İsrail savaş jetleriyle 12 katlı Hanadi Kulesi'ni yerle bir etti. Katliamlar günlerdir aralıksız edevam ederken, bölge ülkelerinin de tepkisi arttı. Al Jazeera, İran füzelerinin İsrail'e karşı devrede olduğunu yazdı.
Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:51
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