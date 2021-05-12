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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinli sivilleri öldürmesi üzerine Müslüman ülkeler ayağa kaltı. Sokakları kana bulayan İsrail savaş jetleriyle 12 katlı Hanadi Kulesi'ni yerle bir etti. Katliamlar günlerdir aralıksız edevam ederken, bölge ülkelerinin de tepkisi arttı. Al Jazeera, İran füzelerinin İsrail'e karşı devrede olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 11:51
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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

Filistinliler'e saldırı emrini veren ve onlarca insanın ölümüne yol açan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, kan donduran tehditler geldi. Af Örgütü, İsrail'e karşı zehir zemberek bir açıklama yayınladı. İsrail'in kalleş saldırıları sonrasında İran'ın 'SH85' tipi füzelerinin devreye girdiğini ise Al Jazeera 'acil' koduyla duyurdu.

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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

İsrail ordusu, sivillerin olduğu 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etti. Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisi bu sabah yaşandı. BM'den ise 'topyekün savaş' uyarısı yapıldı.

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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

İsrail polisi ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki evden zorla çıkarma girişimleri ile Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların devamında Gazze Şeridi'ne taşınan gerilim, şiddet ve saldırılar devam ediyor.

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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

BM Güvenlik Konseyi, 'topyekün bir savaşa' doğru ilerlendiği uyarısının gölgesinde bugün olağanüstü toplanacak.

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İsrail sivilleri öldürdü Müslüman ülkelerde sabır tükendi! Füzeler İsrail'e karşı devrede

TEL AVİV'E YÖNELİK SALDIRILARDA İLK KEZ SH85 FÜZELERİ KULLANILDI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze'nin İsrail tarafından vurulmasının ardından Tel Aviv'i hedef alan saldırılarda ilk kez İran'ın 'SH85' tipi füzelerinin kullanıldığını açıkladı.