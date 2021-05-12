İslam dünyası Gazze'ye neden sessiz? A Haber canlı yayınında İslam dünyasına flaş çağrı: Pratik bir adım atılmasını istiyoruz
Son dakika haberi... Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadaği, A Haber canlı yayınında İslam dünyasına çağrıda bulundu. Karadaği, "İslam ülkelerinden şunu rica ediyoruz. Halklarının seslerine kulak versinler. Yönetimlerin pratik bir adım atmasını istiyoruz." dedi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgalci İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için Filistin içinden ve dışından tüm İslam ümmetine halk ve resmi düzeyde ayaklanma çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadaği, A Haber canlı yayınında İslam dünyasına çağrıda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İSRAİL SALDIRGAN VE İŞGALCİ BİR ÜLKE
Şunu herkes biliyor İsrail saldırgan ve işgalci bir ülke, hukuk tanımıyor. Mescid-i Aksa'da Müslümanların tarafına düşen bir bölüm. Bu Hz. Ömer döneminden kalma bir yer. İşgal devleti İsrail bunun sorumluluğunu üstlenmek durumda. Şu an tamamen hukuku bir tarafa bırakmış ve Müslümanların mukkaddeslerine saldırgan bir politika uyguluyor.
HİÇBİR İNSAN BUNU HAK ETMİYOR
Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz bundan dolayı İslam alemi açısından çok önemli. İsrail'in şu an yaptığı tamamen dinlere, örfe, adetlere ve hukuka ters düşen bir durum. Biz İslam Alimler Birliği olarak bu duruma cevap veriyoruz. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Sadece Müslümanlar değil.
"PRATİKTE BİR ADIM ATILMASINI İSTİYORUZ"
İslam ümmetinin halkı bizimle beraber. Ülkelerin söylemlerinin artık pratiğe geçmesini istiyoruz. Çağrılardan çok pratikte bir şey yapılması lazım. Bu bir terördür bu teröre karşı durmak gerekiyor. Burada bir katliam var aynı zamanda soykırım olayı da yaşanıyor. İslam ülkelerinden şunu rica ediyoruz. Halklarının seslerine kulak versinler. Yönetimlerin pratik bir adım atmasını istiyoruz.
ABD YANINDA DURDU! BATI BASINI GÖRMEZDEN GELİYOR
Çok üzülerek söylemek istiyoruz özellikle Amerika İsrail'in saldırganlığının yanında durdu. Batı basını mücadeleyi görmezden geliyor.
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