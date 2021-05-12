İslam dünyası Gazze'ye neden sessiz? A Haber canlı yayınında İslam dünyasına flaş çağrı: Pratik bir adım atılmasını istiyoruz

HİÇBİR İNSAN BUNU HAK ETMİYOR

Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz bundan dolayı İslam alemi açısından çok önemli. İsrail'in şu an yaptığı tamamen dinlere, örfe, adetlere ve hukuka ters düşen bir durum. Biz İslam Alimler Birliği olarak bu duruma cevap veriyoruz. Hiçbir insan bunu hak etmiyor. Sadece Müslümanlar değil.