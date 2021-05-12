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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Günlerdir işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet dünyanın gündeminde. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları, İsrail devletinin desteğiyle katlanarak arttı. Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede 30 Filistinli şehit oldu. Bu insanlık suçuna karşı ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 08:46
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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline ve baskılarına son" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.

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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Gösteriye Türk ve Müslüman toplumundan her yaştan katılımcının yanı sıra Siyonizm karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudi grubu üyelerinin de destek vermesi dikkati çekti.

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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Protesto sırasında karşı kaldırımda toplanan yaklaşık 10 kişilik İsrail destekçisi grupla da zaman zaman sözlü sataşma ve gerginlik yaşandı.

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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestonun sonunda Times Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, olaysız dağıldı.

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New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü: İsrail işgaline ve baskılarına son